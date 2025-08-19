Пристал к ребенку: криминалист раскрыл, как вычислить пермского маньяка

«Определенные действия я не могу называть, чтобы преступники не знали, как им лучше прятаться. Но, естественно, в таком случае составляется фоторобот, если, конечно, есть очевидцы или ребенок мог запомнить пристававшего. Также идет работа с местным населением — опрашиваются граждане, им показывают портрет подозреваемого. Таким образом оперативники узнают важную информацию: где его видели, кто видел, с кем он находился, в какую, может быть, машину сел», — отметил специалист.