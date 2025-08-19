Пристал к ребенку: криминалист раскрыл, как вычислить пермского маньяка

Появившийся в Пермском крае маньяк, который приставал к 7-летней девочке, стал главной темой родительских чатов и перепуганных жителей всего региона. Эпицентром массовой тревожности стало село Гамово, в нескольких километрах от которого и произошел инцидент.
Что известно о преступнике, как правоохранительные органы его ищут и каким образом сами жители пытаются защитить детей — в материале aif.ru.
Удочка, балаклава и футболка со львом.
Семилетняя девочка играла со сверстниками на детской площадке, когда к ней подошел незнакомый мужчина. Последний отвел ребенка в сторону и на глазах у ее друзей совершил, выражаясь языком СК, действия сексуального характера.
Малышка не подверглась изнасилованию, но мужчина публично приставал к ней. После этого, вероятно, ребенок пришел домой и рассказал о случившемся маме. Родители обратились в полицию.
СК возбудил уголовное дело, в рамках расследования которого составили фоторобот подозреваемого и начали опрашивать местных жителей. Так по селу стремительно распространилась новость, что у них завелся маньяк.
Перепуганные жители Гамого и соседних населенных пунктов начали делиться друг с другом ориентировкой на подозреваемого. Фоторобот составили со слов детей.
Мужчина, судя по описанию, чуть старше 30 лет, с темными волосами. На нем были розовая толстовка, темная футболка со львом. Уточняется, что передвигается мужчина на велосипеде, с собой у него может быть удочка и балаклава.
«На нем были чёрные кроссовки с белой подошвой. Одежду может сменить, а вот обувь меняется реже. По поводу фоторобота… Может, совсем по-другому человек выглядеть, так как составляли со слов детей», — добавила местная жительница Наталья.
Детей не выпускают гулять.
Пока преступник не найден встревоженные родители стараются не выпускать детей гулять на улицу без присмотра или просят пораньше возвращаться домой.
«В селе все встревожены. У нас никогда такого не было. У меня самой две дочки — 10 и 11 лет — совсем не хочется их отпускать гулять. Но дети всё равно гуляют, не только мои, а вообще, лето же… Заметила, что детей стали домой звать раньше», — рассказала aif.ru местная жительница Анна.
Беспокоит жителей в преддверии осени и то, как ребята будут ходить в школу и возвращаться из нее.
«Нам, родителям, стало тревожнее. Сейчас обсуждаем очерёдность, кто встречать и провожать детей будет в школу», — поделилась переживаниями местная жительница Наталья.
После первых сообщений о появившемся маньяке жители соседней деревни Кеты рассказали о похожих инцидентах. Одна из жительниц населенного пункта Анна написала в небольшом закрытом чате, что у них насилию подверглись еще две девочки 9 и 11 лет.
Пока нельзя точно сказать, совершил ли все эти преступления один человек или нет. Кроме того, официально оба инцидента в деревне Кеты не подтверждены.
Советы криминалиста.
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru рассказал, что алгоритм у правоохранительных органов в подобных случаях обширный.
«Определенные действия я не могу называть, чтобы преступники не знали, как им лучше прятаться. Но, естественно, в таком случае составляется фоторобот, если, конечно, есть очевидцы или ребенок мог запомнить пристававшего. Также идет работа с местным населением — опрашиваются граждане, им показывают портрет подозреваемого. Таким образом оперативники узнают важную информацию: где его видели, кто видел, с кем он находился, в какую, может быть, машину сел», — отметил специалист.
Игнатов подчеркнул, что опрашиваются жители не только того населенного пункта, где произошел инцидент, но и соседних деревень, сел, городов.
Криминалист призвал до поимки преступника не оставлять детей без присмотра, а также не бояться рассказывать все, что известно о подозреваемом, сотрудникам правоохранительных органов.
«Совет здесь только один — не оставлять детей без присмотра. Если родители работают и присмотреть за сыном или дочерью некому, ребенок должен находиться дома и никуда не уходить. Особенно, если речь идет о девочках», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что обычный человек вряд ли сможет выделить маньяка в толпе, поскольку они хорошо мимикрирует и чаще всего ведут себя достаточно вежливо.
Специалист по расследованию серийных убийств несовершеннолетних, замруководителя отдела ГУУР МВД Армен Егиазарян в беседе с aif.ru добавил, что чаще всего именно многолюдные места становятся местом преступления.
«Зачастую местом преступления становятся многолюдные места — магазины, торговые центры. Педофил может попытаться совершить там развратные действия для своей потребности и скрыться», — сказал он.
По словам Егиазаряна, детям важно объяснить, что незнакомый взрослый человек никогда не будет просить ребенка о помощи — он сделает сам или попросит другого взрослого.
