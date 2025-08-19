Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Крокусе» двое мужчин пытались помешать нападавшим расстреливать людей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Двое невооруженных мужчин пытались помешать нападавшим на концертный зал «Крокус сити холл» расстреливать людей, однако они сами были застрелены террористами. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

«Свидетель увидел, как один из террористов стал перезаряжать оружие, и он увидел, как на этого террориста побежал неизвестный ему мужчина в белой кофте, желая остановить террористов, однако его застрелил второй террорист, затем на помощь данному мужчине побежал второй мужчина в черной кофте которого также расстреляли в упор. Свидетель считает, что данные мужчины пытались оказать сопротивление, спасти людей», — сказано в материалах допроса одного из посетителей концерта.

Как сказано в документах, имеющихся в деле, допрошенный свидетель приехал на концерт вместе с женой. Во время нападения им удалось спрятаться под стойкой охраны, благодаря этому они остались в живых.