Родные погибшей на трассе в Прикамье семейной пары ищут свидетелей ДТП

Они не верят, что опытный и осторожный водитель сам выехал на встречку.

Источник: Соцсети

Родные семейной пары, погибшей на трассе Пермь — Березники в жуткой аварии, ищут свидетелей ДТП, сообщил 59.RU.

Напомним, смертельная авария с участием «Лады» и Renault произошла утром 17 августа. По предварительным данным краевой Госавтоинспекции, мужчина за рулём отечественной легковушки выехал на встречку и допустил столкновение с иномаркой. Погиб водитель «Лады» и его пассажирка — 59.RU сообщает, что ими оказались 48-летний Ярослав Наволоцкий и его 37-летняя супруга Ольга Наволоцкая. В машине также была 15-летняя дочь Ольги — она попала в больницу. Госпитализированы также водитель и два пассажира Renault.

Племянница Ярослава Екатерина в разговоре с 59.RU подчеркнула, что родные не верят, что опытный и осторожный водитель мог спровоцировать ДТП, и подозревают, что в аварии мог быть третий участник, который скрылся с места происшествия. Они ищут очевидцев и записи с камер, чтобы проверить эту версию. Всех, кому что-либо известно о случившемся, просят связаться с дочерью Ярослава Ксенией по номеру 8 902 805−16−59.