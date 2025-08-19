Родные погибшей на трассе в Прикамье семейной пары ищут свидетелей ДТП

Племянница Ярослава Екатерина в разговоре с 59.RU подчеркнула, что родные не верят, что опытный и осторожный водитель мог спровоцировать ДТП, и подозревают, что в аварии мог быть третий участник, который скрылся с места происшествия. Они ищут очевидцев и записи с камер, чтобы проверить эту версию. Всех, кому что-либо известно о случившемся, просят связаться с дочерью Ярослава Ксенией по номеру 8 902 805−16−59 .