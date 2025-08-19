Ричмонд
Суд постановил, что Митрошина может вести бизнес через доверенное лицо

Ранее сообщалось, что блогер полностью признала свою вину по делу об отмывании денег.

Источник: Аргументы и факты

Суд постановил, что блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом по делу об отмывании денег, может продолжать предпринимательскую деятельность через доверенное лицо. Об этом говорится в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее Митрошина и её адвокаты утверждали, что из-за избранной меры пресечения она фактически лишена возможности заниматься бизнесом. В связи с этим защита просила суд изменить ограничения и заменить домашний арест на запрет определённых действий.

Однако апелляционная инстанция посчитала такие доводы необоснованными. В решении отмечается, что обвиняемая вправе передать полномочия доверенному лицу, оформив соответствующую доверенность, что позволяет ей продолжать предпринимательскую деятельность даже в условиях домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что блогер полностью признала вину. Адвокат заявил, что Митрошина погасила долг перед Федеральной налоговой службой на сумму свыше 200 миллионов рублей.

