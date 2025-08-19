Суд постановил, что Митрошина может вести бизнес через доверенное лицо

Суд постановил, что блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом по делу об отмывании денег, может продолжать предпринимательскую деятельность через доверенное лицо. Об этом говорится в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее Митрошина и её адвокаты утверждали, что из-за избранной меры пресечения она фактически лишена возможности заниматься бизнесом. В связи с этим защита просила суд изменить ограничения и заменить домашний арест на запрет определённых действий.
Однако апелляционная инстанция посчитала такие доводы необоснованными. В решении отмечается, что обвиняемая вправе передать полномочия доверенному лицу, оформив соответствующую доверенность, что позволяет ей продолжать предпринимательскую деятельность даже в условиях домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что блогер полностью признала вину. Адвокат заявил, что Митрошина погасила долг перед Федеральной налоговой службой на сумму свыше 200 миллионов рублей.