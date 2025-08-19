Полицейские прибыли в Крокус спустя 6 минут после начала нападения

Нападение началось в 19:59. В 20:05 по московскому времени прибыл пеший наряд патрульно-постовой службы полиции в составе двоих сотрудников. В 20:10 мск — наряд отдельной роты ППС в составе 20 сотрудников. Ещё через 5 минут к «Крокусу» подъехал наряд ДПС, через минуту подоспел второй. В 20:18 прибыл первый наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии, в 20:22 — второй наряд группы задержания ОВО Росгвардии.