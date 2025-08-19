В Омске насильника и убийцу 28-летней танцовщицы приговорили к 15 годам

Мужчина, недолго думая, предложил вступить в интимную связь той, что была дома. Девушка отказалась, он стал настаивать, она влепила ему пощечину. После этого зверь обезумел. Он изнасиловал девушку и, чтобы скрыть следы преступления, убил. Затем покинул Омск. Тогда он был уверен — сбежал навсегда. Сначала работал на вахте, затем перебрался в Крым.