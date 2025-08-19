В Омске насильника и убийцу 28-летней танцовщицы приговорили к 15 годам

Советский районный суд Омска поставил точку в громком уголовном деле. 60-летнего жителя Крыма осудили за изнасилование и убийство, совершенное более 20 лет назад.
В сентябре 2003 года подсудимый, на тот момент омич, пришел в гости к приятельнице, с которой ранее у него были интимные отношения. Дома ее не застал, но зато там была ее подруга — 28 летняя танцовщица. Девушки вместе снимали квартиру по улице Горячева.
Мужчина, недолго думая, предложил вступить в интимную связь той, что была дома. Девушка отказалась, он стал настаивать, она влепила ему пощечину. После этого зверь обезумел. Он изнасиловал девушку и, чтобы скрыть следы преступления, убил. Затем покинул Омск. Тогда он был уверен — сбежал навсегда. Сначала работал на вахте, затем перебрался в Крым.
Преступление долгое время оставалось не раскрытым. О том, как следователям СУ СКР по Омской области все же удалось выйти на след преступника, «КП Омск» подробно рассказывала здесь.
В январе 2025 года уже состарившегося 60-летнего насильника доставили в Омск. Приговор суда — 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.