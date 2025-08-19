Два ДТП с участием подростков произошли за день в Ленинском районе Красноярска

Второй инцидент произошёл на улице 26 Бакинских Комиссаров. 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения и не использующий мотошлем, двигался на мопеде и столкнулся с автомобилем «Хонда Фит», совершавшим левый поворот. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир мопеда, которого с травмами доставили в медицинское учреждение.