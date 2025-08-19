Ричмонд
Два ДТП с участием подростков произошли за день в Ленинском районе Красноярска

Вчера, 18 августа, на правом берегу Красноярска зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В обоих случаях есть пострадавшие.

Первое происшествие случилось на улице 2-й Краснофлотской. По предварительной информации, 15-летний подросток, находившийся за рулём автомобиля «Тойота Приус», сбил 12-летнего мальчика. Пострадавший ребёнок с травмами был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых несовершеннолетний получил доступ к управлению транспортным средством.

Второй инцидент произошёл на улице 26 Бакинских Комиссаров. 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения и не использующий мотошлем, двигался на мопеде и столкнулся с автомобилем «Хонда Фит», совершавшим левый поворот. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир мопеда, которого с травмами доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по обоим случаям, устанавливая все обстоятельства произошедшего.