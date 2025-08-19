Коряга чуть не погубила рыбака в Усть-Катаве

Трагедией чуть не обернулась рыбалка на городском пруду Усть-Катава. Мужчина решил опробовать новенькую лодку в деле и отправился в заплыв. К несчастью для рыбака, радоваться приобретению вышло совсем недолго. Обычная коряга повредила резиновый борт, и миниатюрный корабль пошёл ко дну, сообщили в пресс-службе ПСС Челябинской области.