Трехлетний ребенок остался взаперти в квартире в Кызылорде (видео)

В квартире одной из многоэтажек в Кызылорде сломался дверной замок. Внутри оставался маленький ребенок, на помощь к которому пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: pexels.com

Как сообщили в Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям, трехлетний ребенок в квартире оставался один. Мать не смогла открыть дверь из-за поломки замка. За помощью обратилась к спасателям.

«Сотрудники МЧС по лестнице поднялись в квартиру на третьем этаже. Убедившись, что с ребенком все в порядке, открыли дверь изнутри для матери», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что малыш в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели напоминают родителям, что нельзя оставлять малолетних детей одних, даже на короткое время. Открытые балконы, окна и запертые двери — реальная угроза для жизни малышей.