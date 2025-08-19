Трехлетний ребенок остался взаперти в квартире в Кызылорде (видео)

Как сообщили в Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям, трехлетний ребенок в квартире оставался один. Мать не смогла открыть дверь из-за поломки замка. За помощью обратилась к спасателям.
«Сотрудники МЧС по лестнице поднялись в квартиру на третьем этаже. Убедившись, что с ребенком все в порядке, открыли дверь изнутри для матери», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что малыш в медицинской помощи не нуждался.
Спасатели напоминают родителям, что нельзя оставлять малолетних детей одних, даже на короткое время. Открытые балконы, окна и запертые двери — реальная угроза для жизни малышей.