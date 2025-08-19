Ричмонд
Число погибших при пожаре на предприятии в Рязанской области возросло до 25

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Число погибших при пожаре на предприятии в Рязанской области возросло до 25, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На месте аварийно-спасательных работ в поселке Лесной извлечено тело еще одного погибшего. Общее число пострадавших 158 человек, из них 25 погибли», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).