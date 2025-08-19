Число погибших при пожаре на предприятии в Рязанской области возросло до 25

Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).