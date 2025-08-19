В ДТП на трассе под Омском пострадали двое детей

Вчера, 18 августа, на трассе под Омском случилось крупное ДТП. Пострадавшие — двое детей и трое взрослых.
Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, на 55-м км дороги Сыропятское—Кормиловка—Калачинск 30-летняя водитель автомобиля «Ниссан Санни» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем «Лада Веста» под управлением 39-летнего мужчины.
В аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры «Ниссана»: 37-летняя женщина и мальчики 10-ти и 13-ти лет. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Окончательные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.