В ДТП на трассе под Омском пострадали двое детей

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, на 55-м км дороги Сыропятское—Кормиловка—Калачинск 30-летняя водитель автомобиля «Ниссан Санни» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автомобилем «Лада Веста» под управлением 39-летнего мужчины.