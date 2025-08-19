Число погибших при взрыве в Рязанской области возросло до 25

Количество погибших при взрыве на предприятии в Рязанской области достигло 25 человек. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
— В Рязанской области извлечено тело еще одного погибшего, — говорится в сообщении.
По уточненным данным, общее число пострадавших составляет 158 человек, из которых 25 погибли.
О происшествии стало известно утром 15 августа: пожар и последующий взрыв случились в одном из производственных помещений на фабрике «Эластик» в Рязанской области. Причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что семьи погибших получат по 1,567 миллиона рублей, а пострадавшие — от 313,5 до 627 тысяч рублей.