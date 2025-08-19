Подростки в Минусинске повредили уличные фонари на 180 тысяч рублей

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Параллельно проверяются их родители — решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.