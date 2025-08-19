Подростки в Минусинске повредили уличные фонари на 180 тысяч рублей

В ночь на 8 августа в центре Минусинска двое несовершеннолетних устроили погром на аллее имени Кретова.
По данным полиции, 16-летний юноша и его 15-летний друг разбили десять уличных фонарей, причинив ущерб городскому имуществу на сумму 180 тысяч рублей.
Как установили правоохранители, подростки действовали из хулиганских побуждений во время ночной прогулки. Один из них уже признал свою вину.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Параллельно проверяются их родители — решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Этот инцидент стал очередным случаем подросткового вандализма в регионе. Например, неизвестные повредили туалеты на Ярыгинской набережной.