Долги экс-жены Баскова Светланы Шпигель достигли 71 миллиона рублей

Долг Светланы Шпигель, экс-супруги народного артиста РФ Николая Баскова, перед компанией «Биотэк», которую пытаются взыскать с нее, увеличился до 71 миллиона рублей из-за просрочки выплаты. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы и материалы судебных приставов.
Изначальная задолженность составляла 66,9 миллиона рублей, однако к ней добавился исполнительский сбор в размере 4,6 миллиона рублей. Судебные приставы отметили, что у Шпигель есть возможность погашения долга, передает агентство.
В конце марта этого года приступили к начальной процедуре банкротства Шпигель. С отца экс-жены Баскова планировали взыскать 8,6 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы уйдет в доход государства.
Бывшего главу «Биотэка» 25 января 2024 года приговорили к 11 годам колонии строгого режима за взятку бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. «Вечерняя Москва» рассказала в отдельном материале о том, чем известен Борис Шпигель и как развивалось дело.