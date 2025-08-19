Долги экс-жены Баскова Светланы Шпигель достигли 71 миллиона рублей

Бывшего главу «Биотэка» 25 января 2024 года приговорили к 11 годам колонии строгого режима за взятку бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. «Вечерняя Москва» рассказала в отдельном материале о том, чем известен Борис Шпигель и как развивалось дело.