Боец ВС РФ уничтожил автоматом дрон-камикадзе

Военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа в ходе боев за освобождение села Разино ДНР сумел сбить украинский дрон-камикадзе, бросив в него автомат. Об этом сообщил участник штурмовой группы с позывным «Знахарь».

Военнослужащий России сбил дрон-камикадзе автоматом.

«Дрон уже прямо в него подходил, и он автоматом в него кинул. Сбил камикадзе автоматом», — приводят слова «Знахаря» РИА Новости.

Кроме того, боец отметил, что дрон вылетел из-за спины камикадзе. В этот момент военнослужащий не мог выстрелить из-за возможного попадания в сослуживца. Уточняется, что после этих мер беспилотник пожужжал и не сдетонировал.