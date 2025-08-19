Ричмонд
МЧС: Число жертв пожара на предприятии в Рязанской области увеличилось до 25

В Рязанской области на заводе «Эластик» было извлечено тело ещё одного погибшего. Количество жертв пожара достигло 25 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: Life.ru

«По уточненной информации, пострадали 158 человек, из них 25 погибли», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 15 августа на территории завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошёл мощный взрыв в производственном помещении. Был развернут штаб по ликвидации последствий. По предварительным данным, причиной происшествия стала детонация боеприпаса во время производственных работ. В настоящее время Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и проводит расследование обстоятельств происшествия.