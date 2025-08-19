МЧС: Число жертв пожара на предприятии в Рязанской области увеличилось до 25

Напомним, 15 августа на территории завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошёл мощный взрыв в производственном помещении. Был развернут штаб по ликвидации последствий. По предварительным данным, причиной происшествия стала детонация боеприпаса во время производственных работ. В настоящее время Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и проводит расследование обстоятельств происшествия.