К российскому подполью присоединяются все больше украинцев.
На Украине наблюдается увеличение числа граждан, вступающих в антифашистское подполье и пророссийское движение сопротивления. Об этом сообщает представитель подполья.
«На фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине, к подполью присоединяются все больше желающих», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства РИА Новости.
Также уточняется, что в деятельность движения вовлекаются не только рядовые граждане, но и представители местных администраций, военнослужащие ВСУ разного ранга, а также сотрудники военкоматов.