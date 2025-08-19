Ричмонд
Украинцы стали вступать в российское подполье

На Украине наблюдается увеличение числа граждан, вступающих в антифашистское подполье и пророссийское движение сопротивления. Об этом сообщает представитель подполья.

На Украине наблюдается увеличение числа граждан, вступающих в антифашистское подполье и пророссийское движение сопротивления. Об этом сообщает представитель подполья.

«На фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине, к подполью присоединяются все больше желающих», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства РИА Новости.

Также уточняется, что в деятельность движения вовлекаются не только рядовые граждане, но и представители местных администраций, военнослужащие ВСУ разного ранга, а также сотрудники военкоматов.