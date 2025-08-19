«Квартирная афера»: как красноярская пенсионерка чудом вернула свое жилье после 3 лет обмана

В Красноярске завершилась история 72-летней жительницы правобережья, которая лишилась единственного жилья из-за мошеннической схемы.
В 2019 году женщина, обеспокоенная навязчивыми визитами незнакомцев, интересовавшихся её квартирой, последовала совету подруги. Та убедила пенсионерку временно переехать в Канск, оформив при этом дарственную на квартиру на свою дочь — якобы для защиты имущества.
Однако этот «спасительный план» оказался обманом. Вернувшись через три года, пожилая женщина обнаружила в своей квартире чужих людей и заменённые замки.
Прокуратура Красноярска, изучив обстоятельства дела, установила, что пенсионерка подписала документы, не осознавая их юридических последствий. «Под предлогом защиты имущества пожилую женщину ввели в заблуждение, воспользовавшись её доверчивостью и сложной жизненной ситуацией», — пояснили в надзорном ведомстве.
Суд признал договор дарения недействительным и постановил вернуть квартиру законной владелице. После вынесения решения новые «владельцы» добровольно освободили жильё и передали ключи истинной хозяйке.
Этот случай стал очередным примером мошенничества с недвижимостью, жертвами которого часто становятся пожилые люди. Ранее рассказывали, что житель Дудинки стал жертвой мошенников, потеряв 2,5 млн рублей на «проверке счетчиков».