Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Квартирная афера»: как красноярская пенсионерка чудом вернула свое жилье после 3 лет обмана

В Красноярске завершилась история 72-летней жительницы правобережья, которая лишилась единственного жилья из-за мошеннической схемы.

В Красноярске завершилась история 72-летней жительницы правобережья, которая лишилась единственного жилья из-за мошеннической схемы.

В 2019 году женщина, обеспокоенная навязчивыми визитами незнакомцев, интересовавшихся её квартирой, последовала совету подруги. Та убедила пенсионерку временно переехать в Канск, оформив при этом дарственную на квартиру на свою дочь — якобы для защиты имущества.

Однако этот «спасительный план» оказался обманом. Вернувшись через три года, пожилая женщина обнаружила в своей квартире чужих людей и заменённые замки.

Прокуратура Красноярска, изучив обстоятельства дела, установила, что пенсионерка подписала документы, не осознавая их юридических последствий. «Под предлогом защиты имущества пожилую женщину ввели в заблуждение, воспользовавшись её доверчивостью и сложной жизненной ситуацией», — пояснили в надзорном ведомстве.

Суд признал договор дарения недействительным и постановил вернуть квартиру законной владелице. После вынесения решения новые «владельцы» добровольно освободили жильё и передали ключи истинной хозяйке.

Этот случай стал очередным примером мошенничества с недвижимостью, жертвами которого часто становятся пожилые люди. Ранее рассказывали, что житель Дудинки стал жертвой мошенников, потеряв 2,5 млн рублей на «проверке счетчиков».