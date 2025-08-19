Ричмонд
Количество погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью возросло до 25

По данным пресс-службы МЧС России, число погибших при пожаре на предприятии в Рязанской области достигло 25 человек.

В ходе аварийно-спасательных работ в поселке Лесной обнаружены останки еще одного погибшего. Общее количество пострадавших составляет 158 человек, среди них 25 скончались, информирует ведомство.

Как ранее сообщал губернатор региона Павел Малков, возгорание в цехе предприятия Шиловского района произошло в утренние часы пятницы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Спасательные подразделения продолжают работу на месте происшествия.

Читайте также: 15 пострадавших при ЧП на заводе под Рязанью госпитализированы в больницы Москвы.

