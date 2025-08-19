Количество погибших при взрыве на пороховом заводе под Рязанью возросло до 25

Как ранее сообщал губернатор региона Павел Малков, возгорание в цехе предприятия Шиловского района произошло в утренние часы пятницы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).