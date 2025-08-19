Число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области достигло 25

Не менее 25 человек стали жертвами ЧП на предприятии в Рязанской области, которое произошло 15 августа, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее было известно о гибели 24 человек.
«На месте аварийно-спасательных работ в посёлке Лесной извлечено тело еще одного погибшего», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
В министерстве уточнили, что в списках пострадавших числятся 158 человек.
Напомним, 15 августа в посёлке Лесной в Шиловском районе Рязанской области произошёл взрыв и пожар в производственном цехе предприятия. Власти региона сообщили, что семьям погибших выплатят по 1,56 млн рублей.