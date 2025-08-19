Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области достигло 25

В МЧС уточнили, что после ЧП на заводе в Рязанской области в списках пострадавших числятся 158 человек.

Источник: Аргументы и факты

Не менее 25 человек стали жертвами ЧП на предприятии в Рязанской области, которое произошло 15 августа, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее было известно о гибели 24 человек.

«На месте аварийно-спасательных работ в посёлке Лесной извлечено тело еще одного погибшего», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что в списках пострадавших числятся 158 человек.

Напомним, 15 августа в посёлке Лесной в Шиловском районе Рязанской области произошёл взрыв и пожар в производственном цехе предприятия. Власти региона сообщили, что семьям погибших выплатят по 1,56 млн рублей.