Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области домашняя собака загрызла хозяина на глазах у матери

В Иркутской области домашняя собака насмерть загрызла 64-летнего хозяина и травмировала его 88-летнюю мать.

В Иркутской области домашняя собака насмерть загрызла 64-летнего хозяина и травмировала его 88-летнюю мать.

По данным СУ СК РФ по региону, инцидент произошел во дворе частного дома в поселке Тельма (Усольский район), когда мужчина наливал воду в миску питомца. Собака внезапно проявила агрессию; свидетелями стали мать и брат погибшего, которым удалось отогнать животное. Пострадавшие были госпитализированы, но мужчина скончался от полученных травм.

Напавшее животное усыпили, а прокуратура Усолья-Сибирского взяла на контроль ход процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что мужчина получил уголовку за попытку оклеветать проституток.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.