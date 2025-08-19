В Иркутской области домашняя собака загрызла хозяина на глазах у матери

В Иркутской области домашняя собака насмерть загрызла 64-летнего хозяина и травмировала его 88-летнюю мать.
По данным СУ СК РФ по региону, инцидент произошел во дворе частного дома в поселке Тельма (Усольский район), когда мужчина наливал воду в миску питомца. Собака внезапно проявила агрессию; свидетелями стали мать и брат погибшего, которым удалось отогнать животное. Пострадавшие были госпитализированы, но мужчина скончался от полученных травм.
Напавшее животное усыпили, а прокуратура Усолья-Сибирского взяла на контроль ход процессуальной проверки.
