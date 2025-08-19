Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских дрона

Дежурные силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников. Всего за ночь было уничтожено 23 украинских дрона. Об этом во вторник, 19 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Дежурные силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников. Всего за ночь было уничтожено 23 украинских дрона. Об этом во вторник, 19 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество целей пришлось на Волгоградскую область — здесь сбили 13 дронов. Еще пять беспилотников удалось нейтрализовать в небе над Ростовской областью.

Кроме того, система ПВО сработала над Крымом, где были уничтожены еще пять вражеских аппаратов, передает Telegram-канал МО РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе. В результате атаки ранен мирный житель. Пострадавший с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями был оперативно доставлен бойцами самообороны в Грайворонскую ЦРБ.