Более 20 беспилотников ВСУ сбили за ночь над территорией России

За прошедшую ночь над территорией России дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 23 украинских бесплотных летательных аппарата самолетного типа.

За прошедшую ночь над территорией России дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 23 украинских бесплотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом говорится в отчете министерства обороны РФ.

13 вражеских дронов было сбито над территорией Волгоградской области.

По пять беспилотников ВСУ ликвидировали над территориями Ростовской области и Крымом.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА вызвали пожар на крыше волгоградской больницы.

