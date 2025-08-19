Системы ПВО сбили 23 украинских дрона над тремя регионами России за ночь

13 дронов были сбиты над Волгоградской областью, пять — над Ростовской областью, ещё пять — над территорией Республики Крым.
Напомним, ранее Вооружённые силы Украины атаковали Волгоград. Местные жители сообщили, что слышали от четырёх до десяти взрывов. По словам очевидцев, БПЛА двигались со стороны населённого пункта Большие Чапурники. Губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что ВСУ нанесли удар по зданию больницы и нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде. По предварительной информации, никто не пострадал.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше