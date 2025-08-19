В Андижане задержали женщину, шантажировавшую бывшего возлюбленного интимными фотографиями

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что женщина угрожала своему бывшему возлюбленному распространить интимные фотографии, если он не передаст ей 300 долларов. Она использовала полученные ранее снимки в качестве инструмента давления, заявляя, что их публикация может нанести ущерб его репутации.
Оперативники организовали задержание: женщина была поймана с поличным прямо в момент получения денег.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 165 Уголовного кодекса («Вымогательство»). На данный момент проводятся следственные действия.
Согласно закону, за подобные действия женщине грозит наказание в виде ограничения свободы от трёх до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.