В Андижане задержали женщину, шантажировавшую бывшего возлюбленного интимными фотографиями

Vaib.uz (Узбекистан. 19 августа). В Андижанской области раскрыто дело о вымогательстве, в центре которого оказалась 34-летняя жительница Шахриханского района. Местный житель обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что у него требуют деньги под угрозой разглашения его личных фотографий.

Источник: Vaib.Uz

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что женщина угрожала своему бывшему возлюбленному распространить интимные фотографии, если он не передаст ей 300 долларов. Она использовала полученные ранее снимки в качестве инструмента давления, заявляя, что их публикация может нанести ущерб его репутации.

Оперативники организовали задержание: женщина была поймана с поличным прямо в момент получения денег.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 165 Уголовного кодекса («Вымогательство»). На данный момент проводятся следственные действия.

Согласно закону, за подобные действия женщине грозит наказание в виде ограничения свободы от трёх до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.