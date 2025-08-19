В Андижане задержали женщину, шантажировавшую бывшего возлюбленного интимными фотографиями

Vaib.uz (Узбекистан. 19 августа). В Андижанской области раскрыто дело о вымогательстве, в центре которого оказалась 34-летняя жительница Шахриханского района. Местный житель обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что у него требуют деньги под угрозой разглашения его личных фотографий.