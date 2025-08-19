Двое мужчин в «Крокусе» мешали террористам расстреливать людей

Двое мужчин попытались остановить террористов ценой своей жизни.
Двое посетителей попытались остановить нападавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, но были застрелены террористами. Об этом сообщается в материалах уголовного дела.
«Свидетель увидел, как на террориста побежал неизвестный мужчина в белой кофте, однако его застрелил второй террорист, затем на помощь мужчине побежал второй мужчина в черной кофте которого также расстреляли», — говорится в материалах дела. Новость опубликована на сайте агентства ТАСС.
Из документов также следует, что свидетель прибыл на концерт вместе с супругой. Во время нападения им удалось спрятаться под стойкой охраны, благодаря чему они остались живы.