Двое мужчин в «Крокусе» мешали террористам расстреливать людей

Двое мужчин попытались остановить террористов ценой своей жизни.

Двое посетителей попытались остановить нападавших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, но были застрелены террористами. Об этом сообщается в материалах уголовного дела.

«Свидетель увидел, как на террориста побежал неизвестный мужчина в белой кофте, однако его застрелил второй террорист, затем на помощь мужчине побежал второй мужчина в черной кофте которого также расстреляли», — говорится в материалах дела. Новость опубликована на сайте агентства ТАСС.

Из документов также следует, что свидетель прибыл на концерт вместе с супругой. Во время нападения им удалось спрятаться под стойкой охраны, благодаря чему они остались живы.