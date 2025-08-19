МВД: мошенники звонят пенсионерам под предлогом замены цифрового ТВ

Аферисты начали обзванивать пожилых людей под предлогом замены цифрового телевидения, об этом предупредили в МВД.
Так, неизвестному мужчине удалось связаться с одной из пенсионерок и убедить её в необходимости обновления телевизионной сетки. Для этого он попросил назвать код из полученного сообщения.
Если жертва выполняет просьбу, то через некоторое время ей звонят якобы специалисты «Роскомнадзора». Они сообщают о взломе «Госуслуг» и предлагают оформить доверенность на распоряжение банковскими счетами. Мошенники убеждают жертву, что для «сохранения средств» нужно перевести деньги на новые карты, которые на самом деле являются счетами злоумышленников.
По аналогичной схеме пострадала 73-летняя жительница Иркутской области. Она стала жертвой мошенников, потеряв более 1,1 миллиона рублей, добавили в МВД.
Ранее в МВД сообщили, что злоумышленники через взломанные аккаунты воруют конфиденциальные данные, уничтожают репутацию, а также совершают другие опасные действия.