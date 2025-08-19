Ричмонд
Двух человек убили в «Крокусе» за попытку помешать стрелять в людей

Согласно материалам уголовного дела, изученным «ТАСС», двое невооруженных посетителей попытались противостоять террористам во время нападения на «Крокус Сити Холл», но были убиты на месте.

Очевидец показал, что в критический момент, когда один из нападавших занялся перезарядкой оружия, на него бросился неизвестный мужчина в белой кофте, стремясь остановить бойню. Однако второго террориста этот порыв не остановил — он хладнокровно застрелил смельчака. На помощь первому устремился еще один мужчина, одетый в черную кофту. Боевики расстреляли и его в упор.

В материалах допроса подчеркивается: свидетель убежден, что эти двое мужчин сознательно пошли на отчаянный шаг, пытаясь оказать сопротивление и спасти людей ценой собственных жизней.

Как следует из документов дела, допрошенный свидетель прибыл на концерт с супругой. Во время атаки террористов им удалось укрыться под стойкой охраны, что и позволило им остаться в живых.

