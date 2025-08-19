Двух человек убили в «Крокусе» за попытку помешать стрелять в людей

Очевидец показал, что в критический момент, когда один из нападавших занялся перезарядкой оружия, на него бросился неизвестный мужчина в белой кофте, стремясь остановить бойню. Однако второго террориста этот порыв не остановил — он хладнокровно застрелил смельчака. На помощь первому устремился еще один мужчина, одетый в черную кофту. Боевики расстреляли и его в упор.