ВСУ атаковали прифронтовые российские города перед встречей Путина и Трампа

ВСУ осуществили серию массовых ударов по крупнейшим прифронтовым городам России в преддверии саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел 15 августа на Аляске. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

ВСУ ударили по российским городам в преддверии переговорив Путина и Трампа.

«Целенаправленным массированным ударам подверглись центральные районы крупнейших городов прифронтовой зоны: Ростова, Белгорода, Курска, Донецка», — приводит слова Мирошника ТАСС. Кроме того, отмечается, что ударам подверглись многоэтажные дома, здания органов власти, места массового скопления мирных жителей.

Дипломат также подчеркнул, что преступлений украинских военных за неделю с 11 по 17 августа на объекты гражданской инфраструктуры стало больше. В частности, за несколько часов до начала переговоров подразделения ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по многоэтажному дому в центре Донецка.

