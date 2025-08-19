Пожар в больнице и на НПЗ, более 20 сбитых беспилотников: карта атаки дронов ВСУ 19 августа

Россию пытались атаковать 23 БПЛА Украины.
Над регионами России уничтожено 23 беспилотника ВСУ. Большая часть из них пыталась атаковать Волгоградскую область — там вводились ограничения для самолетов, из-за падения обломков дронов произошло возгорание в больнице и на территории нефтеперерабатывающего завода. Также средства ПВО активно работали в Ростовской области и Крыму. Подробнее о ночной атаке украинских БПЛА на российские территории — в материале URA.RU.
Волгоградская область.
Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников в регионе. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
На крыше одного из корпусов больницы № 16 и на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание из-за падения обломков сбитого БПЛА. На место выехали пожарные.
В аэропорту Волгограда на несколько часов были введены ограничения полетов. За это время на запасную гавань ушел один самолет. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности людей.
Ростовская область.
Над регионом было уничтожено пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Дрон был сбит, в частности, над Каменским районом. Разрушений и пострадавших нет, отметил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. МЧС России просят граждан избегать открытых пространств и по возможности укрываться в помещениях, не приближаясь к окнам.
Крым.
Над территорией республики Крым сбито пять беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщается.