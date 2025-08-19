Ричмонд
Перевод денег за исполнение теракта в «Крокусе» сделали с карты незнакомца

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сообщник террористов, совершивших теракт в концертном зале «Крокус сити холл», Шахромджон Гадоев перевел деньги исполнителю преступления с карты незнакомого ему человека, которого он встретил в банке, под надуманным предлогом, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Находясь в городе Екатеринбург, в отделении Сбербанка… обратился к незнакомому мужчине по национальности киргиз, придумав предлог, попросил перевести деньги на карту Шамсидина Фаридуни, выполнив указание Солиева», — сказано в материалах.

Согласно материалам, куратор дал указание Гадоеву, чтобы он нашел незнакомого выходца из средней Азии и через его карту перевел обналиченные деньги. После перевода в размере 350 тысяч рублей Гадоев сфотографировал чек об операции и оправил его куратору.

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.