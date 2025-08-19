Пожар произошел в сауне на улице Петрова в Иркутске 19 августа

Утром 19 августа в сауне на улице Петрова в Иркутске произошел пожар. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, пламя полыхало в парильной комнате. На место происшествия выезжали восемь специалистов на трех единицах техники.
— До приезда спасателей из здания самостоятельно выбрались 15 человек, погибших и пострадавших нет. Огонь потушили на площади три квадратных метра, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Сейчас дознаватели МЧС России проводят проверку и выясняют, что стало причиной пожара. Прокуратура Иркутской области также заинтересовалась произошедшим, контролирует установление обстоятельств.
