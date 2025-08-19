Силы ПВО ночью сбили 23 украинских беспилотника

В ночь на вторник силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в российских регионах. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно информации, предоставленной ведомством, в течение ночи были перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотника самолётного типа. Из них 13 были сбиты над территорией Волгоградской области, а ещё по пять — над Ростовской областью и Республикой Крым.
Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что обломки сбитых украинских беспилотников упали на больницу и территорию нефтеперерабатывающего завода в Волгограде, в результате чего произошли возгорания. Он отмечал, что российские силы противовоздушной обороны в регионе отражают массированную атаку вражеских дронов.