Силы ПВО ночью сбили 23 украинских беспилотника

Из них 13 были сбиты над территорией Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на вторник силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в российских регионах. Об этом во вторник сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно информации, предоставленной ведомством, в течение ночи были перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотника самолётного типа. Из них 13 были сбиты над территорией Волгоградской области, а ещё по пять — над Ростовской областью и Республикой Крым.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что обломки сбитых украинских беспилотников упали на больницу и территорию нефтеперерабатывающего завода в Волгограде, в результате чего произошли возгорания. Он отмечал, что российские силы противовоздушной обороны в регионе отражают массированную атаку вражеских дронов.