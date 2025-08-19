Ричмонд
Автомобиль перевернулся набок в жестком ДТП в Иркутске

Все подробности происшествия выясняются.

Источник: IrkutskMedia.ru

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в микрорайоне Университетском в Иркутске сегодня, 19 августа. Кадры с места происшествия появились в соцсетях. В результате аварии один из автомобилей перевернуло на бок. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием автомобиля марки NIssan и легковушки Skoda Octavia произошло на улице Степана Разина. Как сообщают очевидцы, Nissan вылетел на тротуар и смял лавочку после столкновения с легковушкой.