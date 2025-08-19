Двух жителей РФ будут судить за сокрытие ВНЖ в иностранном государстве

Региональное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю сообщило о возбуждении уголовных дел против двух россиян, скрывших факт получения вида на жительство за границей. Информация размещена в официальном Telegram-канале ведомства.
Фигурантами проходят 66-летняя женщина и 76-летний мужчина. Следствие полагает, что они в 2013 и 2015 годах соответственно оформили действительные документы, предоставляющие право на постоянное проживание в иностранном государстве. При этом до июня текущего года граждане не уведомили уполномоченные органы о наличии у них ВНЖ.
В отношении жителей края возбуждены дела по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии документа на право постоянного проживания в иностранном государстве). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, в размере годового дохода осужденного либо обязательные работы до 400 часов.
Оперативное сопровождение расследования обеспечивают сотрудники Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Восточному арктическому округу.
В СКР отметили, что сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего.
