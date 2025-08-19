Двух жителей РФ будут судить за сокрытие ВНЖ в иностранном государстве

Фигурантами проходят 66-летняя женщина и 76-летний мужчина. Следствие полагает, что они в 2013 и 2015 годах соответственно оформили действительные документы, предоставляющие право на постоянное проживание в иностранном государстве. При этом до июня текущего года граждане не уведомили уполномоченные органы о наличии у них ВНЖ.