Бойцы ВСУ пытались прорвать границу России

Уточняется, что военнослужащие Украины регулярно предпринимают попытки атаковать объекты как в приграничных, так и в центральных российских регионах. На территории Брянской области продолжает действовать режим контртеррористической операции. Меры безопасности усилены, проводится работа по укреплению границы и выявлению возможных диверсионных групп.