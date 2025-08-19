В «Крокусе» двое мужчин пытались помешать террористам во время стрельбы

Двое невооруженных мужчин пытались помешать террористам в концертном зале «Крокус Сити Холл», когда они расстреливали людей, но были застрелены сами. Об этом пишет информагентство ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
«Свидетель увидел, как один из террористов стал перезаряжать оружие и как на него побежал неизвестный свидетелю мужчина в белой кофте, желая остановить преступников, однако его застрелил второй террорист. Затем на помощь данному мужчине побежал второй мужчина в черной кофте, который также был расстрелян в упор», — говорится в материалах с допроса одного из посетителей «Крокуса».
В документах отмечается, что, по мнению свидетеля, «данные мужчины пытались оказать сопротивление и спасти людей».
Свидетелем выступил один из мужчин, приехавший на концерт, перед которым произошел теракт, вместе с женой. Паре удалось спастись, спрятавшись под стойкой охраны, уточняется в материалах дела.
Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта прошлого года, перед концертом рок-группы «Пикник». Преступники открыли огонь по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал. По данным Следственного комитета РФ, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, еще 609 получили различные травмы. В числе подсудимых оказались 19 человек.