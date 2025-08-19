В «Крокусе» двое мужчин пытались помешать террористам во время стрельбы

«Свидетель увидел, как один из террористов стал перезаряжать оружие и как на него побежал неизвестный свидетелю мужчина в белой кофте, желая остановить преступников, однако его застрелил второй террорист. Затем на помощь данному мужчине побежал второй мужчина в черной кофте, который также был расстрелян в упор», — говорится в материалах с допроса одного из посетителей «Крокуса».