Уральскому пенсионеру дали условный срок за реабилитацию нацизма

Он признан виновным в реабилитации нацизма и получил условный срок. Расследование показало, что в сентябре 2023 и феврале 2024 года пенсионер оставил в социальных сетях комментарии, оправдывающие идеологию фашизма, нацизма и преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны, а также отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала. После этого против уральца было возбуждено дело. Сам мужчина отказался признавать вину.