МО: Силы ПВО ночью 19 августа уничтожили 23 дрона ВСУ над регионами России

Дежурные силы противовоздушной обороны России за ночь 19 августа уничтожили над российскими регионами 23 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.
В частности, отмечается, что большую часть дронов ВСУ, 13 единиц, российские военные ликвидировали на территорией Волгоградской области. По пять вражеских БПЛА уничтожены над Ростовской областью и Республикой Крым.
Отметим, сутками ранее ВСУ предприняли попытку атаковать регионы России также 23 беспилотниками. Однако тогда основной удар противника был сосредоточен на Тамбовской области.
Тем временем, российские операторы БПЛА сорвали украинским боевикам ротацию в Запорожской области. Это снизило боевой потенциал противника и создало благоприятные условия для действий штурмовых групп.