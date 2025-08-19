Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: Силы ПВО ночью 19 августа уничтожили 23 дрона ВСУ над регионами России

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область.

Источник: Комсомольская правда

Дежурные силы противовоздушной обороны России за ночь 19 августа уничтожили над российскими регионами 23 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В частности, отмечается, что большую часть дронов ВСУ, 13 единиц, российские военные ликвидировали на территорией Волгоградской области. По пять вражеских БПЛА уничтожены над Ростовской областью и Республикой Крым.

Отметим, сутками ранее ВСУ предприняли попытку атаковать регионы России также 23 беспилотниками. Однако тогда основной удар противника был сосредоточен на Тамбовской области.

Тем временем, российские операторы БПЛА сорвали украинским боевикам ротацию в Запорожской области. Это снизило боевой потенциал противника и создало благоприятные условия для действий штурмовых групп.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше