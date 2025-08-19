Ричмонд
Участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов» погиб в ДТП в Таиланде

В Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия погиб Артур Микберидзе, участник двух сезонов телепроекта «Битва экстрасенсов». У мужчины остались супруга и пятеро детей. Об этом во вторник, 19 августа, сообщает Mash.

По сведениям Telegram-канала, ясновидящий получил серьезную травму легких после падения с мотоцикла. Его жена рассказала, что семья перебралась в Таиланд, так как, по ее словам, именно там они ощущали поддержку «самой Вселенной».

Артур Микберидзе также занимался психологией и развивал авторские методы, связанные с экстрасенсорикой. Вместе с супругой, которая также называла себя ясновидящей, он обучал людей ченнелингу и другим сверхспособностям в онлайн-формате.