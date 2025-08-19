Спасатели потушили мощный пожар в магазине в Колпино

В ночь на 19 августа спасателям удалось локализовать мощный пожар в магазине на Пролетарской улице в Колпино. В начале десятого вечера огонь охватил 400 квадратных метров кровли, из-за чего впоследствии возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. Открытое горение ликвидировали, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— В результате происшествия пострадавших нет. Во время тушения из торговой точки эвакуировали 20 человек, — рассказали в ведомстве.
Для ликвидации пожара привлекли девять спецмашин и 40 спасателей. На опубликованных ими кадрах видно, что пламя охватило не только крышу здания, но и его часть в виде крепости. Что стало причиной возгорания, выяснят специалисты.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о результатах рейда по паркам и скверам Северной столицы, где в жаркую погоду собирались любители шашлыка. За мангалы в неположенном месте их наказали рублем. К административной ответственности привлекли 23 местных жителя.