Болельщика «Коринтианса» осудили за брошенную на поле свиную голову

По информации источника, двое других обвиняемых в аналогичных преступлениях были оправданы за неимением доказательств. Сам Фернандо Луис до начала матча выкладывал в социальные сети посты, как купил на рынке свиную голову и обещал принести ее с собой на игру. Во время суда он отрицал все обвинения. Его обвиняли в преступлении «против мира в спорте».