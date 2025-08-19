Болельщика «Коринтианса» осудили за брошенную на поле свиную голову

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Суд Сан-Паулу приговорил болельщика бразильского «Коринтианса» Осни Фернандо Луиса к одному году лишения свободы за то, что он бросил на поле свиную голову во время футбольного матча, сообщает Globo.
Инцидент произошел 4 ноября 2024 года в игре чемпионата Бразилии против «Палмейраса» (2:0) который имеет прозвище «поросята».
По информации источника, двое других обвиняемых в аналогичных преступлениях были оправданы за неимением доказательств. Сам Фернандо Луис до начала матча выкладывал в социальные сети посты, как купил на рынке свиную голову и обещал принести ее с собой на игру. Во время суда он отрицал все обвинения. Его обвиняли в преступлении «против мира в спорте».
В феврале Фернандо Луис был отстранен от посещения матчей «Коринтианса» по решению суда за еще одну брошенную свиную голову во встрече против «Палмейраса». Приговор также предписывал удалить его профили в социальных сетях и конфисковать его мотоцикл для предотвращения дальнейших нападений.