Участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов» погиб в ДТП

Участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе погиб в ДТП в Таиланде. У него осталась супруга и пятеро детей. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

Ясновидящий получил тяжелую травму легких, когда упал с мотоцикла. По словам его жены Каролины, последнее время они жили в Таиланде, поскольку там их «поддерживала сама Вселенная».

Как отмечает Mash, Артур также был психологом. Вместе с супругой-ясновидящей они обучали людей разным духовным практикам, например, ченнелингу.

Ранее участница 16-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова сообщила об операции на легком. Она вспомнила об операции, когда рассказывала о том, что под ее опекой находятся дети из детского дома.