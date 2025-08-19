Ричмонд
100 сгоревших строений и массовая эвакуация: что известно о крупном пожаре в Ольховских Дачах

11 человек пострадали при пожаре в Ольховских Дачах в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар произошел на территории садовых участков в поселке Ольховские Дачи Станично-Луганского округа ЛНР. По данным пресс-службы МЧС России, в результате чрезвычайного происшествия пострадали 11 человек.

Спасательные службы оперативно эвакуировали 60 местных жителей из опасной зоны. Огонь охватил значительную площадь, сгорели 100 строений.

Один из местных жителей в беседе с ТАСС отметил, что сгорело около половины Ольховских Дач. По его словам, огонь распространяется и на другие поселения, в том числе на Пшеничное и Верхнюю Ольховую.

«Еще есть уцелевшие дома на окраинах, но учитывая, как быстро распространяется огонь, не знаю, останется ли что-то от Ольховских Дач», — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что на территории завода в поселке Лесной Шиловского района в Рязанской области произошло возгорание с последующим взрывом пороха. Общее число погибших составляет 25 человек. Общая численность пострадавших специалистами оценивается в 158 человек.