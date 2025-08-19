Shot: Семья с детьми отравилась жареными колбасками в отеле в Египте

Отмечается, что мать вместе с детьми отдыхала в пятизвездочном отеле AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде. За недельную путевку женщина заплатила более 200 тысяч рублей. Первые дни отдых проходили без проблем, однако на пятый вечер у всей семьи резко ухудшилось самочувствие.