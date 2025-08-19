МЧС: в ЛНР из-за масштабного лесного пожара пострадали 11 человек

В Станично-Луганском округе ЛНР в результате масштабного лесного пожара, который охватил более 130 гектаров, пострадали уже 11 человек. Большой огонь также повредил около сотни домов, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что огнеборцы непрерывно тушат природный пожар. Однако ситуацию осложняет жаркая и ветренная погода. В целях безопасности спасатели эвакуировали 60 местных жителей.
«Из-за сильного ветра сохраняется угроза распространения огня. Для защиты соседних садовых товариществ силы и средства МЧС России рассредоточены на наиболее сложных участках», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МЧС.
В МЧС добавили, что в работах по ликвидации огня задействованы более 220 человек и 47 единиц техники.
Ранее стало известно, что лесной пожар в ЛНР вплотную подобрался к районной больнице.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.