Участник «Битвы экстрасенсов» трагически погиб в Таиланде, его жена и 5 детей просят о помощи

«В организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания. Всё произошло слишком быстро», — рассказала вдова.
Последние годы жизни Артур вместе с семьёй — женой и пятью детьми — провёл в Таиланде. По словам супруги, именно там их духовно поддерживала сама Вселенная, и они чувствовали особую связь с окружающим миром.
Помимо даров экстрасенсорики, Артур был профессиональным психологом и разработчиком уникальных методик по развитию сверхчувственного восприятия. Вместе с женой, которая также обладала даром ясновидения, они обучали учеников искусству ченнелинга — способности общаться с высшими сущностями, ангелами и собственным подсознанием. Их занятия проходили преимущественно в онлайн-формате, собирая последователей из разных уголков мира.
