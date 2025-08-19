Участник «Битвы экстрасенсов» трагически погиб в Таиланде, его жена и 5 детей просят о помощи

Помимо даров экстрасенсорики, Артур был профессиональным психологом и разработчиком уникальных методик по развитию сверхчувственного восприятия. Вместе с женой, которая также обладала даром ясновидения, они обучали учеников искусству ченнелинга — способности общаться с высшими сущностями, ангелами и собственным подсознанием. Их занятия проходили преимущественно в онлайн-формате, собирая последователей из разных уголков мира.