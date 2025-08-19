Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мясниковском районе автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе

На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в понедельник, 18 августа, около 19:20 на 9 км автодороги Р-280 «Новороссия» в Мясниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Тойота» нарушил правила дорожного движения, выехав на островок безопасности, разделяющий транспортные потоки. В результате он совершил наезд на 40-летнего пешехода, который вышел из автомобиля «Лада» после того, как у него закончился бензин. Мужчина погиб на месте происшествия.