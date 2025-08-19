В Мясниковском районе автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Тойота» нарушил правила дорожного движения, выехав на островок безопасности, разделяющий транспортные потоки. В результате он совершил наезд на 40-летнего пешехода, который вышел из автомобиля «Лада» после того, как у него закончился бензин. Мужчина погиб на месте происшествия.