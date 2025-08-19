В Челябинской области опрокинулся перевозивший лошадей грузовик

По рассказам очевидцев, лошадей везли из Пятигорска в Монголию. Несчастных животных переломало при падении. Часть трупов застряла в остове прицепа, несколько лошадей выбросило на землю. Сразу умерли не все животные, — искалеченные кони мучились рядом с покореженным кузовом. Лошади, которым посчастливилось уцелеть, разбежались по окрестностям.