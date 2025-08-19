Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области опрокинулся перевозивший лошадей грузовик

В Челябинской области девять лошадей погибли при перевороте грузовика.

Источник: ГАИ Челябинской области

На трассе М-5 в Челябинской области произошла жуткая авария. Слетел в кювет и опрокинулся грузовик, перевозивший лошадей.

Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, ДТП случилось на 1592-м километре трассы, недалеко от Сима. Водитель не справился с управлением, когда поднимался в гору.

Мужчина не пострадал. Но в прицепе машины находилась 21 лошадь. Девять животных погибли.

По рассказам очевидцев, лошадей везли из Пятигорска в Монголию. Несчастных животных переломало при падении. Часть трупов застряла в остове прицепа, несколько лошадей выбросило на землю. Сразу умерли не все животные, — искалеченные кони мучились рядом с покореженным кузовом. Лошади, которым посчастливилось уцелеть, разбежались по окрестностям.

По данным ГАИ, выживших животных удалось собрать и отогнать на передержку в Сим.