В Челябинской области опрокинулся перевозивший лошадей грузовик

На трассе М-5 в Челябинской области произошла жуткая авария. Слетел в кювет и опрокинулся грузовик, перевозивший лошадей.
Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, ДТП случилось на 1592-м километре трассы, недалеко от Сима. Водитель не справился с управлением, когда поднимался в гору.
Мужчина не пострадал. Но в прицепе машины находилась 21 лошадь. Девять животных погибли.
По рассказам очевидцев, лошадей везли из Пятигорска в Монголию. Несчастных животных переломало при падении. Часть трупов застряла в остове прицепа, несколько лошадей выбросило на землю. Сразу умерли не все животные, — искалеченные кони мучились рядом с покореженным кузовом. Лошади, которым посчастливилось уцелеть, разбежались по окрестностям.
По данным ГАИ, выживших животных удалось собрать и отогнать на передержку в Сим.