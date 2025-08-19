В США назвали четыре пункта гарантий безопасности для Украины

«Гарантии для Киева будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что существует несколько способов, которыми США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не прибегая к размещению собственных военнослужащих.