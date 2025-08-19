В США назвали четыре пункта гарантий безопасности для Украины

В Америке заявили, что гарантией для Киева будет военное положение.
В США заявили, что гарантиями безопасности для Киева станут военное присутствие, противовоздушная оборона, вооружение и контроль за прекращением боевых действий. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Гарантии для Киева будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что существует несколько способов, которыми США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не прибегая к размещению собственных военнослужащих.
Ранее сообщалось о встрече главы Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран, где обсуждались результаты переговоров президентов России и США, а также урегулирование конфликта на Украине. По информации издания The Wall Street Journal, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Киева, сопоставимые по значимости со статьей 5 устава НАТО о коллективной безопасности.